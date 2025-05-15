Президент Зеленский прибыл в аэропорт Анкары, чтобы встретиться с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт Анкары. Там он должен встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Президент также дал краткие комментарии относительно возможных переговоров с российской стороной. В частности он отметил, что делегация России похоже на "бутафорском уровне", передает 24 Канал.

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Самолет Зеленского прибыл в Анкару: смотрите видео

Сразу по прибытии Зеленский в первую очередь поблагодарил Эрдогана за возможность проведения прямых переговоров между Украиной и Россией.

Делегация у нас на самом высоком уровне, МИД, мой Офис, военные, представители всех разведок. Для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому и справедливому миру,

– отметил украинский лидер.

Зеленский пообщался с журналистами по прибытии в Анкару: смотрите видео

Президент добавил, что сначала встретится с Эрдоганом и делегацией Турции. Кроме того, Украина находится в постоянном контакте с американской стороной. Зеленский высказал предположение, что они также будут присутствовать в Турции.

Посмотрим, но уровень русских пока мне официально неизвестен, но с того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленского встретили в Анкаре / Фото 24 Канала

Он также отметил, что нужно понимать, какой мандат у российской делегации и способна ли она самостоятельно принимать хоть какие-то решения.