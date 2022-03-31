Президент Зеленский выступил перед парламентом Бельгии

Сегодня, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Бельгии. Перед началом речи в зале звучал гимн Украины.

Выступление транслировал телеканал "Рада", передает 24 канал. Владимир Зеленский говорил по видеосвязи. Президент подчеркнул – многие ожидали, что Украина быстро падет от удара российских войск. Но нет! Украинский народ дает достойный отпор захватчикам.

​Важно Россия не отводит свои войска, давление на Киев и другие города продолжается, – Столтенберг

Но мы устояли. Наш народ выстоял. Мы боремся. Мы защищаем нашу свободу, поражая мир мужеством украинских героев, наших Вооруженных Сил Украины и всех граждан Украины, которые не сдаются и верят в победу, – отметил Владимир Зеленский.

Сейчас Мариуполь – самое ужасное место в Европе. Там ад

Зеленский напомнил о Мариуполе – одном из наиболее перспективных городов Украины. Таким он был до войны. Сейчас Мариуполь практически уничтожен после трех недель блокады от российских захватчиков: более 90% зданий полностью разрушены, тысячи мариупольцев погибли, людей хоронят прямо во дворах многоэтажек.

Президент подчеркнул, что у защитников Мариуполя был выбор: покинуть город или бороться дальше. Они избрали второй вариант.

Сейчас Украина усердно работает над тем, чтобы вывезти мирных жителей из города. Иногда это удается. Однако российские оккупанты практически не выпускают людей и не дают ввезти гуманитарную помощь.

Сегодня это самое ужасное место в Европе. Там ад. Там катастрофа, о которой знает весь мир. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе, как и в других городах, – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский упрекнул европейцев, которые до сих пор ведут бизнес с Россией и не замечают, что она пытается "раздавить" целый 40-миллионный украинский народ. Он призвал их быть более решительными по поводу закрытия неба над Украиной и вступления Украины в Евросоюз.

Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец прекратили зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом ЕС, крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Это никакие не угрозы. А реальность", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Европа настолько привыкла к свободе, что перестает замечать, чего стоит борьба за нее

Украина борется за свободу здесь и сейчас против тирании, желающей расколоть Европу и уничтожить все, что объединяет европейцев. А некоторые европейцы уже так привыкли к свободе, что просто не хотят замечать, чего стоит борьба за нее.

Разве русские алмазы в Антверпене важнее войны на Востоке Европе? Разве доступность европейских портов для российских судов важнее, чем попытки военной машины России, желающей раздавить целый народ рядом с вами? 40 миллионов украинцев, – отметил Владимир Зеленский.

Он призвал политиков предоставить Украине оружие, которое точно сможет остановить наступление России. Тем более, что европейские народы поддерживают украинцев. Также Президент поблагодарил ту помощь, которую Бельгия уже предоставила Украине. Но нужно больше.

"Оружие, санкции, членство в Европе – и уже скоро будущее отблагодарит вас!" – завершил Президент Украины.

Важно – Если РФ не остановить сейчас, то другие могут начать аналогичную войну – Зеленский: