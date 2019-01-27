Президент Австрии жестко раскритиковал Трампа из-за "Северного потока-2"

Политика США по "Северному потоку-2" является несправедливой и не учитывает интересы стран Евросоюза. При этом США и Россия имеют свои интересы в ослаблении ЕС.

Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает газета Der Standard.

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Он убеждает, США оказывают давление на ЕС через проект газопровода.

Администрация американского президента Дональда Трампа относится к ЕС и отдельным его странам как своей колонии,

– заявил Ван дер Беллен.

Так австрийский лидер прокомментировал ситуацию не только вокруг "Северного потока-2", но и ядерного соглашения с Ираном. Он утверждает, что такие страны, как США и Россия, заинтересованы в ослаблении ЕС.

США напоминают про свою четкую оценку "Северного потока-2" – там российско-немецкий проект газопровода осуждают и обещают санкции всем причастным. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.