Президент Австрії жорстко розкритикував Трампа через "Північний потік-2"

Політика США щодо "Північного потоку-2" є несправедливою і не враховує інтереси країн Євросоюзу. При цьому США і Росія мають свої інтереси у послабленні ЄС.

Про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє газета Der Standard.

Читайте також: "Україну кинули": у Сеймі Польщі розкритикували ЄС через лицемірство щодо "Північного потоку-2"

Він переконує, США чинять тиск на ЄС через проект газопроводу.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа ставиться до ЄС і до окремих його країн, як своєї колонії,

– заявив Ван дер Беллен.

Так австрійський лідер прокоментував ситуацію не лише довкола "Північного потоку-2", але й ядерної угоди з Іраном. Він стверджує, що такі країни як США і Росія зацікавлені в ослабленні ЄС.

США нагадують про свої чітку оцінку "Північному потоку-2" – там російсько-німецький проект газопроводу засуджують і обіцяють санкції усім причетним. Зокрема, посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.