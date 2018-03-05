Президент Германии официально выдвинул Меркель на пост канцлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник официально предложил переизбрать Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

Голосование в Бундестаге назначили на 14 марта. Переизбрание Меркель на пост канцлера стало возможным после того, как социал-демократы поддержали "большую коалицию" с Христианско-социальным союзом.

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В партии Меркель коалиционное соглашение одобрили в конце февраля. И даже назвали имена своих представителей в новом Кабмине. Сама Ангела Меркель настаивает ускорить создание правительства.

Нам важно как можно быстрее приступить к работе и я надеюсь, что меня переизберут канцлером. Я сделаю все для того, чтобы новое правительство эффективно работало на благо народа,

– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Какую политическую силу имеет канцлер Германии? – политический лидер Германии и глава федерального правительства. Это должностное лицо несет ответственность за выбор всех остальных членов правительства и ведет заседания правительства. Канцлер также решает, сколько министров будет в кабинете, и определяет сферу их деятельности. Ангела Меркель занимает эту должность с 2005 года.