Президент Німеччини офіційно висунув Меркель на посаду канцлера

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в понеділок офіційно запропонував переобрати Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Голосування в Бундестагу призначили на 14 березня. Переобрання Меркель на посаду канцлера стало можливим після того, як соціал-демократи підтримали "велику коаліцію" з Християнсько-соціальним союзом.

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У партії Меркель коаліційну угоду схвалили наприкінці лютого. І навіть назвали імена своїх представників у новому кабміні. Сама Ангела Меркель наполягає пришвидшити створення уряду.

Нам важливо якнайшвидше приступити до роботи і я сподіваюся, що мене переоберуть канцлером. Я зроблю все для того, щоби новий уряд ефективно працював на благо народу,

– заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Яку політичну силу має канцлер Німеччини? – політичний лідер Німеччини і глава федерального уряду. Ця посадова особа несе відповідальність за вибір всіх інших членів уряду і веде засідання уряду. Канцлер також вирішує, скільки міністрів буде в кабінеті, і визначає сферу їхньої діяльності. Ангела Меркель займає цю посаду з 2005 року.