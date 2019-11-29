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      Президент Грузии отложила визит в Киев "из-за процессов в Украине"

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      Зурабишвили не поедет в 2019 в Украину / Коллаж 24 канала

      Визит президентаГрузии Саломе Зурабишвили в Украину отложили на 2020 год – по просьбе украинской стороны.

      Об этом сообщила пресс-служба администрации Зурабишвили 28 ноября, пишет "Грузия Online".

      Напомним, 1 сентября Зеленский встретился с президентом Грузии и достиг важных договоренностей

      Зурабишвили должна была посетить Киев в ноябре 2019 Однако этого не произойдет – визит отложили на 2020 год без уточнения конкретной даты.

      В администрации грузинского президента сообщили только, что поездку в Украину перенесли "в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны".

      Собственно, и в Грузии ситуация сейчас не лучшая: с 14 ноября продолжаются антиправительственные митинги, столкновения демонстрантов с полицией, блокирование здания парламента, установления баррикад на улицах Тбилиси и задержания активистов.

      Заметим, что Грузия с 27 ноября 2019 стала председателем Комитета министров Совета Европы, и возглавлять его до 15 мая 2020 года.

      Комитет министров СЕ готовит к принятию тексты конвенций и соглашений и осуществляет контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека.

      Когда показал документы Милованову, у него волосы дыбом встали, – Садовый о деле против него
      28 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Саломе Зурабишвили Новости Грузии
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