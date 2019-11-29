Президент Грузии отложила визит в Киев "из-за процессов в Украине"
Визит президентаГрузии Саломе Зурабишвили в Украину отложили на 2020 год – по просьбе украинской стороны.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Зурабишвили 28 ноября, пишет "Грузия Online".
Напомним, 1 сентября Зеленский встретился с президентом Грузии и достиг важных договоренностей
Зурабишвили должна была посетить Киев в ноябре 2019 Однако этого не произойдет – визит отложили на 2020 год без уточнения конкретной даты.
В администрации грузинского президента сообщили только, что поездку в Украину перенесли "в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны".
Собственно, и в Грузии ситуация сейчас не лучшая: с 14 ноября продолжаются антиправительственные митинги, столкновения демонстрантов с полицией, блокирование здания парламента, установления баррикад на улицах Тбилиси и задержания активистов.
Заметим, что Грузия с 27 ноября 2019 стала председателем Комитета министров Совета Европы, и возглавлять его до 15 мая 2020 года.
Комитет министров СЕ готовит к принятию тексты конвенций и соглашений и осуществляет контроль за выполнением решений Европейского суда по правам человека.
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