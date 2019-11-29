Президентка Грузії відклала візит до Києва "через процеси в Україні"
Візит президентки Грузії Саломе Зурабішвілі до України відклали на 2020 рік – на прохання української сторони.
Про це повідомила пресслужба адміністрації Зурабішвілі 28 листопада, пише "Грузія Online".
Нагадаємо, 1 вересня Зеленський зустрівся з президенткою Грузії та досяг важливих домовленостей
Зурабішвілі мала відвідати Київ у листопаді 2019. Однак цього не відбудеться – візит відклали на 2020 рік без уточнення конкретної дати.
В адміністрації грузинської президентки повідомили лише, що поїздку до України перенесли "у зв'язку з процесами в Україні, на прохання української сторони".
Власне, і в Грузії ситуація зараз не найкраща: з 14 листопада тривають антивладні мітинги, сутички демонстрантів з поліцією, блокування будинку парламенту, встановлення барикад на вулицях Тбілісі та затримання активістів.
Зауважимо, що Грузія з 27 листопада 2019 року стала головою Комітету міністрів Ради Європи, і очолюватиме його до 15 травня 2020 року.
Комітет міністрів РЄ готує до ухвалення тексти конвенцій та угод і здійснює контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини
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