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      Президент Ирана заявил об обнаружении богатого нефтяного месторождения

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      Хассан Рухани
      Хассан Рухани / EPA-EFE

      Президент Ирана Рухани объявил, что на юго-западе страны обнаружили месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 53 миллиарда баррелей. Такое заявление Рухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерного соглашения с мировыми державами в 2018 году.

      Он сообщил об этом 10 ноября, выступая перед земляками в городе Йезд, назвав только что обнаруженное месторождение "огромным", сообщает Press TV.

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      Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вашу вражду и тиранические санкции, рабочим и инженерам иранской нефтяной отрасли удалось открыть это огромное месторождение нефти,
      – сказал он.

      Роухани отметил, что это большое нефтяное месторождение простирается от Бостана к окраинам Омида, и охватывает площадь 2400 квадратных километров. Согласно предварительной оценке нефтяных залежей, они оцениваются в 53 миллиарда баррелей – это значит, что общий иранский запас нефти увеличится примерно на треть.

      В то же время губернатор провинции Хузестан Голамреза Шариат отметил, что национальная нефтедобывающая компания Ирана располагает данными о возможном наличии еще нескольких месторождений в этом регионе.

      Нефте- и газоразведки в Иране затруднена в связи с наложенными на индустрию страны санкциями со стороны США и их союзников. Страна лишена доступа к новейшим технологиям разведки и освоения месторождений.

      21 сентября, цены на нефть марки Brent продемонстрировали максимальный рост с января 2019 – на 6,7%. Нефть WTI подорожала на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня.

      Нефть дорожала на фоне сокращения Саудовской Аравией добычи сырья после атаки дронов на крупнейшие нефтяные объекты королевства в Хурайсе и Абкайке 14 сентября.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Деньги нефть Иран Новости США
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