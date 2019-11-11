Президент Ірану заявив про виявлення багатого нафтового родовища

Президент Ірану Хассан Рухані оголосив, що на південному заході країни виявили родовище нафти, поклади якого оцінюються в 53 мільярдів барелів. Таку заяву Рухані зробив у зв'язку з тим, що Іран зіткнувся з жорсткими санкціями США після того, як останні відмовилися від ядерної угоди зі світовими державами в 2018 році.

Він повідомив про це 10 листопада, виступаючи перед земляками у місті Йезд, назвавши щойно виявлене родовище "величезним", повідомляє Press TV.

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Сьогодні ми оголошуємо США, що ми багата країна і, незважаючи на вашу ворожнечу і тиранічні санкції, робітникам і інженерам іранської нафтової галузі вдалося відкрити це величезне родовище нафти,

– сказав він.

Роухані зазначив, що це велике нафтове родовище простягається від Бостану до околиць Оміда, та охоплює площу 2400 квадратних кілометрів. Згідно з попередньою оцінкою нафтових покладів, вони оцінюються в 53 мільярди барелів – це означає, що загальний іранський запас нафти збільшиться приблизно на третину.

Водночас губернатор провінції Хузестан Голамреза Шаріат зазначив, що національна нафтовидобувна компанія Ірану володіє даними про можливу наявність ще кількох родовищ у цьому регіоні.

Нафто– і газорозвідка в Ірані ускладнена у зв'язку з накладеними на індустрію країни санкціями з боку США та їх союзників. Країна позбавлена доступу до новітніх технологій розвідки й освоєння родовищ.

21 вересня, ціни на нафту марки Brent продемонстрували максимальне зростання з січня 2019 року – на 6,7%. Нафта WTI подорожчала на 5,9%, що стало найвищим показником з червня.

Нафта дорожчала на тлі скорочення Саудівською Аравією видобутку сировини після атаки дронів на найбільші нафтові об'єкти королівства в Хурайсе і Абкайке 14 вересня.