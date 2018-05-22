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Президент Эстонии посетит освобожденную часть Донбасса

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Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит освобожденную часть Донбасса.
Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит освобожденную часть Донбасса. / twitter.com/STsegolko

Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит освобожденную часть Донбасса.

Об этом написал спикер президента Святослав Цеголко в Twitter.

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22 мая в Украину с официальным визитом прибыла президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд. В рамках этого визита состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Эстонии.

Встреча была проведена в формате "с глазу на глаз". В результате было анонсировано подписание ряда двусторонних украино-эстонских соглашений.

Также стало известно, что Керсти Кальюлайд посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.

Она также поддержала Украину на пути в НАТО и ЕС.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Война на Донбассе Эстония
Источник: 24 Канал
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