Президент Эстонии посетит освобожденную часть Донбасса

Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит освобожденную часть Донбасса.

Об этом написал спикер президента Святослав Цеголко в Twitter.

Читайте также: Потери Украины на Донбассе: названы имена военных, которые погибли 21 мая

22 мая в Украину с официальным визитом прибыла президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд. В рамках этого визита состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Эстонии.

Встреча была проведена в формате "с глазу на глаз". В результате было анонсировано подписание ряда двусторонних украино-эстонских соглашений.

Также стало известно, что Керсти Кальюлайд посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.

Президент Естонії стане першим главою іноземної держави, яка відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу. pic.twitter.com/96xVh8cC6Y — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 травня 2018 р.

Она также поддержала Украину на пути в НАТО и ЕС.