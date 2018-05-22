15:18
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Президент Естонії відвідає звільнену частину Донбасу

147 Читать новость на русском
Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, який відвідає звільнену частину Донбасу.
Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, який відвідає звільнену частину Донбасу. / twitter.com/STsegolko

Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, який відвідає звільнену частину Донбасу.

Про це написав речник президента Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте також: Втрати України на Донбасі: названі імена військових, які загинули 21 травня

22 травня до України з офіційним візитом прибула президент Естонської республіки Керсті Кальюлайд. В рамках цього візиту відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Естонії.

Зустріч була проведена у форматі "віч-на-віч". В результаті було анонсовано підписання низки двосторонніх українсько-естонських угод.

Також стало відомо, що Керсті Кальюлайд відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу.

Вона також підтримала Україну на шляху до НАТО та ЄС.

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Війна на Донбасі Естонія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук