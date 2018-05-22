Президент Естонії відвідає звільнену частину Донбасу

Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, який відвідає звільнену частину Донбасу.

Про це написав речник президента Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте також: Втрати України на Донбасі: названі імена військових, які загинули 21 травня

22 травня до України з офіційним візитом прибула президент Естонської республіки Керсті Кальюлайд. В рамках цього візиту відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Естонії.

Зустріч була проведена у форматі "віч-на-віч". В результаті було анонсовано підписання низки двосторонніх українсько-естонських угод.

Також стало відомо, що Керсті Кальюлайд відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу.

Президент Естонії стане першим главою іноземної держави, яка відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу. pic.twitter.com/96xVh8cC6Y — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 травня 2018 р.

Вона також підтримала Україну на шляху до НАТО та ЄС.