Президент Естонії відвідає звільнену частину Донбасу
Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, який відвідає звільнену частину Донбасу.
Про це написав речник президента Святослав Цеголко у Twitter.
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22 травня до України з офіційним візитом прибула президент Естонської республіки Керсті Кальюлайд. В рамках цього візиту відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Естонії.
Зустріч була проведена у форматі "віч-на-віч". В результаті було анонсовано підписання низки двосторонніх українсько-естонських угод.
Також стало відомо, що Керсті Кальюлайд відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу.
Вона також підтримала Україну на шляху до НАТО та ЄС.
Джерело: 24 Канал
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