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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Президент Молдовы заявил, что выдворение дипломатов – это очередная антироссийская провокация

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Президент Молдовы Игорь Додон
Президент Молдовы Игорь Додон / Фото из соцсетей

27 марта правительство Молдовы объявило персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании. В то же время, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что крайне возмущен таким решением правительства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию,
– написал Додон.

Додон отметил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Британией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности.

"Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы", – отметил Додон.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости политики Высылка российских дипломатов Молдова
Источник: 24 Канал
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