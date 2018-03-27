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Президент Молдови заявив, що видворення дипломатів – це чергова антиросійська провокація

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Президент Молдови Ігор Додон
Президент Молдови Ігор Додон / фото з соцмереж

27 березня уряд Молдови оголосив персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії. Водночас, президент Молдови Ігор Додон заявив, що вкрай обурений таким рішенням уряду.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію,
– написав Додон.

Додон зазначив, що у Молдови немає жодних союзницьких зобов'язань перед Британією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.

"Заявляю з усією відповідальністю, що зроблю все можливе, щоб молдовсько-російські відносини не постраждали від антиросійської провокації уряду Молдови" – наголосив Додон.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини політики Видворення російських дипломатів Молдова
Джерело: 24 Канал
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