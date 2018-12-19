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      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"

      ЦРУ 149 Читати новину українською

      Опять зима и снова несколько городов Украины оказались в заложниках НАК "Нафтогаза" – Смела, Шепетовка, Кривой Рог, Херсон. В газовиков четкий ультиматум – топлива не будет пока будут долги, ведь так требует закон. Хуже всего ситуация в Смеле – там общину заставляют взять долги частных предшественников.

      Около года назад на Крещатике возле ресторана "Мафия" правоохранители задержали одного из ключевых кураторов газовой схемы в Смеле и Шепетовке – Андрея Карпенко. Запомните это имя, ведь он один из тех, кто должен ответить за энергоколлапс. И приблизить нас к заказчикам преступной схемы.

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      В декабре 2017 года состоялось первое судебное заседание, где господину Карпенко выбирали меру пресечения. В тот же день в тюрьму его конечно не посадили. На суд явился некий тайный волшебник Иван Фурсин и поручился за Карпенко.

      карпенко

      Андрей Карпенко

      Господин Фурсин, который фактически спас Андрея Карпенко – главный акционер и по сути владелец одесского "Мистобанка", по совместительству он народный депутат от "Воля народа". Кстати, его карточка в день суда в Черкассах одновременно голосовала в Верховной Раде. А еще господин Фурсин – бизнес-партнер Дмитрия Фирташа. И экс-менеджер его уже обанкротившегося "Надра банка".

      фурсін

      Иван Фурсин

      В 2018 году жители города Смела, что на Черкасщине, в очередной раз вышли на улицы с требованием включить отопление. Смилены перекрывали дороги, митинговали под Кабмином, ведь без отопления оставили почти весь город – и дома, и детские сады, и больницы. В городе банально нечем было отапливать, НАК "Нафтогаз" не подписывал договор с теплокоммунэнерго и не давал добро на поставки газа. В НАК сказали, что сначала возьмите на себя долги частной фирмы-предшественника, что до 2017 года поставляла городу тепло. А потом уже будет и контракт, и тепло.

      Пока вопрос долгов не решен, то я не имею права заключать договор на поставку,
      – пояснил заместитель главы НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

      В ноябре дошло до чрезвычайного положения, а тогда уже вмешался сам гарант.

      переломов

      Сергей Перелома

      "Если кто-то в Смеле или даже в Киеве боится принять решение и сорвать пломбу, то я принимаю это решение немедленно. Предоставьте людям газ и тепло под мою ответственность", – заявил Президент Украины Петр Порошенко.

      После приказа президента – пломбы сорвали, тепло в городе Смела дали и до конца года отопление уже не отключат. Но? Решил ли глобальную проблему с газом приказ Порошенко включить тепло? Есть ли контракт с НАК? И понятно ли, кто в конце концов будет расплачиваться с долгами частной фирмы, которая задолжала НАК более 80 миллионов гривен. И здесь у чиновников как никогда четкий ответ – нет.

      К предыдущей зиме тепло в городе Смела предоставляла некая частная фирма "Смела-Энергоинвест". Местные депутаты еще в 2010 году заключили с ней договор и передали в пользование котельные и теплосети. Все бы ничего, если бы не несколько "но". Люди за тепло платили, а вот фирма НАК "Нафтогазу" последние несколько лет – нет. Поэтому долги перед НАК росли. И сейчас это 85,5 миллионов.

      Предприятие просто принимало газ у "Нафтогаза", принимало средства у потребителей за отопление за газ, но не проплачивало. Они открыли фиктивные личные счета и на них собирали средства, а плательщики платили деньги на совершенно другие счета, из которых средства где-то делись,
      – рассказал житель Смелы Илья Слободянык.

      Сейчас от "Энергоинвеста" в Смеле осталась разве что вывеска и миллионные долги. Фирмой сейчас занимаются правоохранители. Когда схему раскрыли – депутаты впопыхах разорвали соглашение о совместной деятельности и вернули все котельные и сети обратно в город. Вот только вместе с имуществом согласно 22 статье Закона о теплоснабжении в город возвращаются и долги. А пока Смела не гарантирует вернуть эти деньги НАКу – газа им не дадут и точка.

      Если у нас меняется теплоснабжающая организация и если она начинает пользоваться основными средствами, которые до этого использовал другой поставщик, то она должна по 22 статье Закона о теплоснабжении стать правопреемником в долгах,
      – заявил заместитель председателя НАК "Нафтогаз".

      Вот только смеляне за тепло по-прежнему исправно платили, а теперь на них пытаются повесить более 85 миллионов, часть из которых частные предприниматели просто украли.

      Но пока город не взял на себя долги – нет и контракта с "Нафтогазом". Итак, топливо с легкой руки Президента Порошенко в город поставляют, но значительно дороже, чем другим городам. Уговаривать местных депутатов взять долги на город и не заставлять горожан переплачивать в платежках из собственного кармана приехала вся верхушка Черкасской области и новоназначенный губернатор, и начальники полиции, и начальник СБУ. Таким было поручение Президента Украины.

      Как и на чьи счета выводили деньги жителей Смелы – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Петр Порошенко Деньги коммунальные услуги Тарифы на газ Нафтогаз Газ ЦРУ
      Источник: 24 канал
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