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      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"

      ЦРУ 254 Читать новость на русском

      Знову зима і знову кілька міст України опинились в заручниках НАК "Нафтогазу" – Сміла, Шепетівка, Кривий Ріг, Херсон. У газовиків чіткий ультиматум – палива не буде поки будуть борги, адже так вимагає закон. Гірша ситуація у Смілі – там громаду змушують взяти борги приватних попередників.

      Близько року тому назад на Хрещатику біля ресторану "Мафія" правоохоронці затримали одного з ключових кураторів газової схеми в Смілі та Шепетівці – Андрія Карпенка. Запам'ятайте це ім'я, адже він один із тих хто має відповісти за енергоколапс. Та наблизити нас до замовників злочинної схеми.

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      У грудні 2017 року відбулося перше судове засідання, де пану Карпенку обирали запобіжний захід. І того дня за ґрати його звичайно не посадили. На суд з'явився такий собі таємний чарівник Іван Фурсін і поручився за Карпенка.

      карпенко
      Андрій Карпенко

      Пан Фурсін, який фактично визволив Андрія Карпенка, – головний акціонер та по суті власник одеського "містобанку", за сумісництвом він народний депутат від "Волі народу". До речі, його картка у день суду в Черкасах одночасно голосувала у Верховній Раді. А ще пан Фурсін – бізнес-партнер Дмитра Фірташа. І екс-менеджер його уже збанкрутілого "Надра банку".

      фурсін
      Іван Фурсін

      У 2018 році мешканці міста Сміла, що на Черкащині, вкотре вийшли на вулиці з вимогою увімкнути опалення. Сміляни перекривали дороги, мітингували під Кабміном, адже без опалення залишили майже усе місто – і оселі, і дитячі садки, і лікарні. У місті банально не було чим опалювати, НАК "Нафтогаз" не підписував договір з теплокомуненерго і не давав добро на постачання газу. У НАКу сказали, що спершу візьміть на себе борги приватної фірми-попередника, що до 2017 року постачала місту тепло. А потім вже буде і контракт, і тепло.

      Поки питання боргів не є вирішеним, то я не маю права укладати договір на постачання,
      – пояснив заступник голови НАК "Нафтогаз" Сергій Перелома.

      У листопаді дійшло до надзвичайного стану, а тоді вже втрутився сам гарант.

      переломов
      Сергій Перелома

      "Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві боїться прийняти рішення і зірвати пломбу, то я приймаю це рішення негайно. Надайте людям газ і тепло під мою відповідальність", – заявив Президент України Петро Порошенко.

      Після наказу президента – пломби зірвали, тепло у місті Сміла дали та до кінця року опалення вже не відімкнуть. Але? Чи розв'язав глобальну проблему з газом наказ Порошенка увімкнути тепло? Чи є контракт з НАКом? І чи ясно, хто зрештою буде розплачуватись з боргами приватної фірми, яка заборгувала НАКу понад 80 мільйонів гривень. І тут у чиновників як ніколи є чітка відповідь – ні.

      До попередньої зими тепло в місті Сміла надавала така собі приватна фірма "Сміла-енергоінвест". Місцеві депутати іще у 2010 році уклали з нею договір і передали в користування котельні й тепломережі. Усе б нічого, якби не кілька "але". Люди за тепло платили, а от фірма НАК "Нафтогазу" останні декілька років – ні. Відтак борги перед НАКом росли. І нині це 85,5 мільйонів.

      Підприємство просто брало газ у "Нафтогазу", брало кошти у споживачів за опалення за газ, але не проплачувало. Вони відкрили фіктивні особисті рахунки й на них збирали кошти, а платники платили гроші на зовсім інші рахунки, з яких кошти десь поділися,
      – розповів житель Сміли Ілля Слободяник.

      Нині від "Енергоінвесту" у Смілі залишилась хіба що вивіска і мільйонні борги. Фірмою нині займаються правоохоронці. Коли схему розкрили – депутати похапцем розірвали угоду про спільну діяльність та повернули всі котельні й мережі назад у місто. От тільки разом із майном згідно з 22 статтею Закону про теплопостачання до міста повертаються і борги. А поки Сміла не гарантує повернути ці гроші НАКу – газу їм не дадуть і крапка.

      Якщо в нас змінюється теплопостачальна організація і якщо вона починає користуватися основними засобами, які до цього використовував інший постачальник, то вона має за 22 статтею Закону про теплопостачання стати правонаступником у боргах,
      – заявив заступник голови НАК "Нафтогаз".

      От тільки сміляни за тепло і раніше справно платили, а тепер на них намагаються повісити понад 85 мільйонів, частину з яких приватні підприємці просто вкрали.

      Але допоки місто не взяло на себе борги – нема і контракту з "Нафтогазом". Отже, паливо з легкої руки Президента Порошенка до міста постачають, але значно дорожче, аніж іншим містам. Вмовляти місцевих депутатів взяти борги на місто і не змушувати містян переплачувати в платіжках з власної кишені приїхала уся верхівка Черкаської області та новопризначений губернатор, і начальники поліції, і начальник СБУ. Таким було доручення Президента України.

      Як і на чиї рахунки виводили гроші жителів Сміли – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Новини Черкас Гроші Петро Порошенко ЦРУ Газ Нафтогаз Тарифи на газ комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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