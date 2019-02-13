Президент не поздравил, – Труба рассказал о своем назначении на должность главы ГБР

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что о своем участии в конкурсе на действующую должность заявил на заключительном этапе отбора. Он уверяет, что никакие звонки о назначении перед этим к нему не поступали.

В эфире 24 канала Роман Труба пояснил, что логичным является то, что он решает принять участие в конкурсе на все три должности – директора, первого заместителя и заместителя. По его словам, он имел равные условия со всеми участниками.

Как будут происходить отбор на должность директора ГБР? Сначала на должность главы Государственного бюро расследований претендовал не Роман Труба. По крайней мере на открытом конкурсе, как это часто бывает в Украине, абсолютным фаворитом считался на тот момент действующий сотрудник президентской администрации Алексей Горащенков. Однако буквально за два дня до финального решения комиссии он попал в огромный скандал. В это время подал заявление Роман Труба на должность директора органа, хотя до того он претендовал лишь на заместителя директора.

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"Для меня это не является загадкой (о скором назначении Романа Трубы головой ГБР, – 24 канал), ведь я не вижу здесь каких-то особых совпадений. Они не были умышленными. Никаких звонков перед тем у меня не было ни от кого", – рассказал Труба.

На вопрос журналиста, кто первым поздравил руководителя ГБР с назначением, тот ответил: "Я не получил ни от одного человека поздравлений с назначением на должность председателя ГБР. Я на этот период отключил свое средство связи и наблюдал за происходящими событиями".

По его словам, когда он включил телефон, то было больше сотни сообщений от друзей и знакомых.

Президент Украины не поздравил, я сомневаюсь, что у него вообще есть мой номер телефона. Я не общаюсь с президентом в телефонном режиме,

– добавил глава ГБР.

Что такое Государственное бюро расследований?Это правоохранительный орган Украины, который окончательно переберет на себя функцию досудебного (предыдущего) следствия от прокуратуры. ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.

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