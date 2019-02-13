22:46
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Президент не привітав, – Труба розповів про своє призначення на посаду голови ДБР

      614 Читать новость на русском
      Роман Труба
      Роман Труба / 24 канал

      Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що про свою участь у конкурсі на чинну посаду заявив на завершальному етапі відбору. Він запевняє, що жодних дзвінків щодо призначення перед цим до нього не надходили.

      В ефірі 24 каналу Роман Труба пояснив, що логічним є те є, коли він вирішив взяти участь в конкурсі на всі три посади – директора, першого заступника і заступника. За його словами, він мав рівні умови зі всіма учасниками. 

      Як відбувався відбір на посаду директора ДБР? Спершу на посаду очільника Державного бюро розслідувань претендував не Роман Труба. Принаймні на відкритому конкурсі, як це часто буває в Україні, абсолютним фаворитом вважався на той момент чинний співробітник президентської адміністрації Олексій Горащенков. Однак буквально за два дні до фінального рішення комісії він потрапив у величезний скандал. В цей час подав заяву Роман Труба на посаду директора органу, хоча до того він претендував лише на заступника директора.

      Читайте також: Готовий "саджати" політичних партнерів, – голова ДБР Роман Труба

      "Для мене це не є загадкою (про швидке призначення Романа Труби головою ДБР, – 24 канал), адже я не бачу тут якихось особливих збігів. Вони не були умисними. Жодних дзвінків перед ти до мене не було ні від кого", – розповів Труба. 

      На запитання журналіста, хто першим привітав очільника ДБР з призначенням, той відповів: "Я не отримав від жодної людини привітання з призначенням на посаду голови ДБР. Я на цей період відключив свій засіб зв'язку і спостерігав за подіями, які відбувались".

      За його словами, коли він ввімкнув телефон, то було більше сотні повідомлень від друзів та знайомих.

      Президент України не привітав, я сумніваюсь, що в нього взагалі є мій номер телефону. Я не спілкуюсь з президентом в телефонному режимі,
      – додав голова ДБР. 

      Що таке Державне бюро розслідувань?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

      Дивіться повний випуск програми "Ось воно як" за 12 лютого 2019:

       

      blog_ava
      У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом
      сьогодні
      3713
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Роман Труба
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1289
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      579
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 189
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4956
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      161
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук