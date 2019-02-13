Президент не привітав, – Труба розповів про своє призначення на посаду голови ДБР

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що про свою участь у конкурсі на чинну посаду заявив на завершальному етапі відбору. Він запевняє, що жодних дзвінків щодо призначення перед цим до нього не надходили.

В ефірі 24 каналу Роман Труба пояснив, що логічним є те є, коли він вирішив взяти участь в конкурсі на всі три посади – директора, першого заступника і заступника. За його словами, він мав рівні умови зі всіма учасниками.

Як відбувався відбір на посаду директора ДБР? Спершу на посаду очільника Державного бюро розслідувань претендував не Роман Труба. Принаймні на відкритому конкурсі, як це часто буває в Україні, абсолютним фаворитом вважався на той момент чинний співробітник президентської адміністрації Олексій Горащенков. Однак буквально за два дні до фінального рішення комісії він потрапив у величезний скандал. В цей час подав заяву Роман Труба на посаду директора органу, хоча до того він претендував лише на заступника директора.

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"Для мене це не є загадкою (про швидке призначення Романа Труби головою ДБР, – 24 канал), адже я не бачу тут якихось особливих збігів. Вони не були умисними. Жодних дзвінків перед ти до мене не було ні від кого", – розповів Труба.

На запитання журналіста, хто першим привітав очільника ДБР з призначенням, той відповів: "Я не отримав від жодної людини привітання з призначенням на посаду голови ДБР. Я на цей період відключив свій засіб зв'язку і спостерігав за подіями, які відбувались".

За його словами, коли він ввімкнув телефон, то було більше сотні повідомлень від друзів та знайомих.

Президент України не привітав, я сумніваюсь, що в нього взагалі є мій номер телефону. Я не спілкуюсь з президентом в телефонному режимі,

– додав голова ДБР.

Що таке Державне бюро розслідувань?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

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