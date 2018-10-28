Президент Польши напомнил Германии об убытках после Второй мировой войны
Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда немецкой газете "Bild".
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"По моему мнению, соглашение по репарационным выплатам не достигнуто", – сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете "Бильд".
По его словам, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". Он указал на Варшаву, которую "полностью разрушили" немецкие войска.
Напомним, 28 октября – День освобождения Украины от нацистов, 74 года назад с территории нашей страны выгнали нацистов.
Источник: 24 Канал
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