Президент Польши напомнил Германии об убытках после Второй мировой войны

Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда немецкой газете "Bild".

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"По моему мнению, соглашение по репарационным выплатам не достигнуто", – сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье в немецкой газете "Бильд".

По его словам, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". Он указал на Варшаву, которую "полностью разрушили" немецкие войска.

Напомним, 28 октября – День освобождения Украины от нацистов, 74 года назад с территории нашей страны выгнали нацистов.