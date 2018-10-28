Президент Польщі нагадав Німеччині про збитки після Другої світової війни

Німеччина має виплатити Варшаві репарації за шкоду, завдану в роки Другої світової війни.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда німецькій газеті "Bild".

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"На мою думку, угоди щодо репараційних виплат не досягнуто", – сказав він в інтерв'ю, опублікованому в неділю в німецькій газеті "Більд".

За його словами, "збиток, завданий в роки війни, ніколи не був компенсований". Він вказав на Варшаву, яка "вщент зруйнували" німецькі війська.

Нагадаємо, 28 жовтня – День визволення України від нацистів, 74 роки тому з території нашої країни вигнали нацистів.