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      Президент Польщі нагадав Німеччині про збитки після Другої світової війни

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      Лідери країн
      Лідери країн / Фото з відкритих джерел

      Німеччина має виплатити Варшаві репарації за шкоду, завдану в роки Другої світової війни.

      Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда німецькій газеті "Bild".

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      "На мою думку, угоди щодо репараційних виплат не досягнуто", – сказав він в інтерв'ю, опублікованому в неділю в німецькій газеті "Більд".

      За його словами, "збиток, завданий в роки війни, ніколи не був компенсований". Він вказав на Варшаву, яка "вщент зруйнували" німецькі війська.

      Нагадаємо,  28 жовтня – День визволення України від нацистів, 74 роки тому з території нашої країни вигнали нацистів.

      Теги: Новини політики Новини Польщі Анджей Дуда Історія
      Джерело: 24 Канал
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