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      Президент Турции Эрдоган назвал Путина и Трампа любимыми лидерами

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      Эрдоган назвал любимыми политическими лидерами Путина и Трампа / dw.com

      Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что считает лидерами, которые вызывают восхищение, президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

      Эрдоган заявил, что ему трудно выделить кого-то из лидеров Европы, сообщает Аmerican Іndependent.

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      Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе,
      – заявил он.

      Трампа турецкий президент отметил как открытого лидера, который всегда говорит то, что у него на уме.

      Нравится вам это или нет, господин Трамп – это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто,
      – добавил Эрдоган.

      Он также назвал Путина человеком, у которого нет "скрытой повестки дня", которая является откровенной и открытой в Турцию.

      Среди других лидеров, которыми увлекается Эрдоган – катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Его турецкий лидер назвал "молодым и динамичным лидером", который поддерживает бедные страны.

      Военная операция Турции в Сирии: что известно

      • Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на Севере Сирии.
      • Но после самого заявления Эрдогана о военной операции Дональд Трамп сообщил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил ее проведения.
      • В октябре 2019 года Турция начала военную операцию "Источник мира" против курдов на территории Сирии.
      • Причина, по словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, "принесения мира" на территории вблизи границы с Турцией.
      • Его инициативу негативно восприняли на Западе. В частности, свое несогласие выразили НАТО, США, ООН и Еврокомиссия.
      • Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.
      • Турция согласилась временно прекратить военную операцию. Одно из условий соглашения: после того, как будет введено постоянное прекращение огня, после выхода курдов из "безопасной зоны", администрация Трампа отменит санкции, объявленные в начале операции.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Новости Турции Реджеп Эрдоган Дональд Трамп
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