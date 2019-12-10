Президент Турции Эрдоган назвал Путина и Трампа любимыми лидерами

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что считает лидерами, которые вызывают восхищение, президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

Эрдоган заявил, что ему трудно выделить кого-то из лидеров Европы, сообщает Аmerican Іndependent.

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Когда мы смотрим на Европу, возникает серьезный кризис лидерства, вакуум лидерства. Я не нахожу в себе смелости назвать лидера, который является образцовым в Европе,

– заявил он.

Трампа турецкий президент отметил как открытого лидера, который всегда говорит то, что у него на уме.

Нравится вам это или нет, господин Трамп – это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, и я говорю ему вещи очень открыто,

– добавил Эрдоган.

Он также назвал Путина человеком, у которого нет "скрытой повестки дня", которая является откровенной и открытой в Турцию.

Среди других лидеров, которыми увлекается Эрдоган – катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Его турецкий лидер назвал "молодым и динамичным лидером", который поддерживает бедные страны.

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