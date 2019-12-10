Президент Туреччини Ердоган назвав Путіна і Трампа улюбленими лідерами

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що вважає лідерами, які викликають захоплення, президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна.

Ердоган заявив, що йому важко виділити когось із лідерів Європи, повідомляє Аmerican Іndependent.

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Коли ми дивимося на Європу, виникає серйозна криза лідерства, вакуум лідерства. Я не знаходжу в собі сміливості назвати лідера, який є зразковим в Європі,

– заявив він.

Трампа турецький президент відзначив як відкритого лідера, який завжди говорить те, що в нього на думці.

Подобається вам це чи ні, пан Трамп – це важливе ім'я. У нього немає прихованого порядку денного. Він каже мені речі зрозуміло та відкрито, і я кажу йому речі дуже відкрито,

– додав Ердоган.

Він також назвав Путіна людиною, у якої немає "прихованого порядку денного", яка є відвертою та відкритою до Туреччини.

Серед інших лідерів, якими захоплюється Ердоган – катарський шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Його турецький лідер назвав "молодим та динамічним лідером", який підтримує бідні країни.

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