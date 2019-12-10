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      Президент Туреччини Ердоган назвав Путіна і Трампа улюбленими лідерами

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      Ердоган назвав улюбленими політичними лідерами Путіна і Трампа / dw.com

      Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що вважає лідерами, які викликають захоплення, президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна.

      Ердоган заявив, що йому важко виділити когось із лідерів Європи, повідомляє Аmerican Іndependent.

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      Коли ми дивимося на Європу, виникає серйозна криза лідерства, вакуум лідерства. Я не знаходжу в собі сміливості назвати лідера, який є зразковим в Європі,
      – заявив він.

      Трампа турецький президент відзначив як відкритого лідера, який завжди говорить те, що в нього на думці. 

      Подобається вам це чи ні, пан Трамп – це важливе ім'я. У нього немає прихованого порядку денного. Він каже мені речі зрозуміло та відкрито, і я кажу йому речі дуже відкрито,
      – додав Ердоган.

      Він також назвав Путіна людиною, у якої немає "прихованого порядку денного", яка є відвертою та відкритою до Туреччини.

      Серед інших лідерів, якими захоплюється Ердоган – катарський шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Його турецький лідер назвав "молодим та динамічним лідером", який підтримує бідні країни.

      Військова операція Туреччини у Сирії: що відомо 

      • Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.
      • Але після самої заяви Ердогана про військову операцію Дональд Трамп повідомив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав її проведення.
      • У жовтні 2019 року Туреччина розпочала військову операцію "Джерело миру" проти курдів на території Сирії.
      • Причина, за словами турецького лідера Реджепа Ердогана, "принесення миру" на території поблизу кордону з Туреччиною.
      • Його ініціативу негативно сприйняли на Заході. Зокрема, свою незгоду висловили НАТО, США, ООН і Єврокомісія.
      • Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.
      • Туреччина погодилася тимчасово припинити військову операцію. Одна з умов угоди: після того, як буде введено постійне припинення вогню, після виходу курдів із "безпечної зони", адміністрація Трампа скасує санкції, оголошені на початку операції.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Володимир Путін Новини Туреччини Дональд Трамп Реджеп Ердоган
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