18:06
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

Президент Украины подписал закон о пропавших без вести

105 Читати новину українською
Петр Порошенко подписал закон о пропавших без вести
Петр Порошенко подписал закон о пропавших без вести / Фото из свободных источников

Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Читайте также: Украина готовит крупный иск к России за оккупацию Крыма и Донбасс

По словам Порошенко, документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает регулирование отношений, связанных с установлением, розыском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко попросил правительство как можно быстрее создать координационный орган, который сформирует претензию Украины к России для возмещения нанесенных на Донбассе и в Крыму убытков.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться
Олесь Друкач
Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?
сегодня, 17:01 Погубит ли "украинский" вопрос Пола Манафорта?
Борис Немировський
Снайпер батальона "Донбасс": Invictus Games я променял на Авдеевку
сегодня, 16:00 Снайпер батальона "Донбасс": Invictus Games я променял на Авдеевку
Євгенія Мазур
Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
сегодня, 15:01 Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
Богдан Яременко
Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
сегодня, 14:01 Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Холодницкий возмутился из-за поступка Луценко
 24 мая 2017 , 22:02
Наличный курс валют 15 августа: доллар подешевел до минимума за последний год
 15 августа 2017 , 20:20
Пятов стал одним из лучших голкиперов Евро-2016
 23 июня 2016 , 12:57
Топ-новости: "Динамо" триумфует и проигрывает с "Наполи", срыв матча ЛЧ, умер украинский экс-игрок "Спартака"
 14 сентября 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук