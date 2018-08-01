Президент Украины подписал закон о пропавших без вести

Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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По словам Порошенко, документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает регулирование отношений, связанных с установлением, розыском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

Підписав Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2018 р.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко попросил правительство как можно быстрее создать координационный орган, который сформирует претензию Украины к России для возмещения нанесенных на Донбассе и в Крыму убытков.