Президент України підписав закон про зниклих безвісти

Петро Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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За словами Порошенка, документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує регулювання відносин, пов’язаних із встановленням, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

Підписав Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2018 р.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко попросив уряд якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та у Криму збитків.