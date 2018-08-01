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Президент України підписав закон про зниклих безвісти

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Петро Порошенко підписав закон про зниклих безвісти
Петро Порошенко підписав закон про зниклих безвісти / Фото з вільних джерел

Петро Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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За словами Порошенка, документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує регулювання відносин, пов’язаних із встановленням, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко попросив уряд якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та у Криму збитків.

Теги: Новини України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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