Президент України підписав закон про зниклих безвісти
Петро Порошенко підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".
Про це він повідомив у своєму Twitter.
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За словами Порошенка, документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує регулювання відносин, пов’язаних із встановленням, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко попросив уряд якнайшвидше створити координаційний орган, який сформує претензію України до Росії для відшкодування завданих на Донбасі та у Криму збитків.
Джерело: 24 Канал
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