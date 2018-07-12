Президент Украины встретился с премьер-министром Нидерландов

В четверг, 12 июля, во время саммита НАТО Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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Президент Украины поблагодарил премьер-министра за солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии, в частности поддержку Нидерландами решения ЕС продлить санкции против РФ до 31 января 2019 года.

"Президент приветствовал внесение в Совместную декларацию Саммита Украина – ЕС от 9 июля 2018 года и выводов заседания Европейского Совета от 28 июня 2018 года призыва к РФ признать ответственность за авиакатастрофу малайзийского самолета рейса МН17. Марк Рютте приветствовал ратификацию украинским Парламентом Соглашения о сотрудничестве в деле уголовного расследования трагедии МН 17", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Петр Порошенко призвал к более тесному сотрудничеству двух сторон в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе и освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Президент Украины пригласил премьер-министра Нидерландов посетить Украину с визитом.