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Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів

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Візит Президента України до Бельгії для участі у Саміті НАТО
Візит Президента України до Бельгії для участі у Саміті НАТО / www.president.gov.ua

У четвер, 12 липня, під час саміту НАТО Президент України Петро Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

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Президент України подякував прем’єр-міністру за солідарність та практичну допомогу Україні у протидії російській агресії, зокрема підтримку Нідерландами рішення ЄС продовжити санкції проти РФ до 31 січня 2019 року.

"Президент привітав внесення до Спільної декларації Саміту Україна – ЄС від 9 липня 2018 року та висновків засідання Європейської Ради від 28 червня 2018 року заклику до РФ визнати відповідальність за авіакатастрофу малайзійського літака рейсу МН17. Марк Рютте привітав ратифікацію українським Парламентом Угоди про співпрацю в справі кримінального розслідування трагедії МН 17", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що Петро Порошенко закликав до тіснішої співпраці двох сторін у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі та звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Президент України запросив прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики НАТО Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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