Президент Венгрии подписал "рабский закон", который вызвал массовые протесты

Янош Адер, несмотря на многотысячные протесты в стране, в четверг, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

Об этом сообщило издание AFP.

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Я изучил поправки в трудовое законодательство, его пункты не противоречат конституции,

– заявил Адер.

Он отметил, что пункты новой реформы аналогичны соответствующим в трудовом законодательстве других стран ЕС.

"Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", – отметил венгерский президент.

Акции в Венгрии также проходят в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться на контроле правительства страны. К полномочиям новых судов будут принадлежать вопросы, связанные с избирательным процессом, протестами и коррупцией.

Напомним, протесты в столице Венгрии начались вечером 13 декабря после принятия изменений в Трудовой кодекс. Предложенный партией премьера Орбана "Фидес" закон, который критики и профсоюзы называют "рабским", предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.