Президент Угорщини підписав "рабський закон", який викликав масові протести

Янош Адер, попри багатотисячні протести у країні, у четвер, підписав реформу трудового законодавства, яка передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Про це повідомило видання AFP.

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Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції,

– заявив Адер.

Він зауважив, що пункти нової реформи аналогічні з відповідними у трудовому законодавстві інших країн ЄС.

"Реформа не зачіпає законні права працівників. З цієї причини я й підписав законопроект, попри побоювання", – наголосив угорський президент.

Акції в Угорщині також проходять на знак протесту проти ухваленого минулого тижня закону про створення нових судів з адміністративних справ, які будуть перебувати на контролі уряду країни. До повноважень нових судів будуть належати питання, пов'язані з виборчим процесом, протестами та корупцією.

Нагадаємо, протести у столиці Угорщини розпочались 13 грудня після ухвалення змін до Трудового кодексу. Запропонований партією прем'єра Орбана "Фідес" закон, який критики та профспілки називають "рабським", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400