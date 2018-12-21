06:37
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Президент Угорщини підписав "рабський закон", який викликав масові протести

      233 Читать новость на русском
      В Угорщині тривають антиурядові протести
      В Угорщині тривають антиурядові протести / Getty Images

      Янош Адер, попри багатотисячні протести у країні, у четвер, підписав реформу трудового законодавства, яка передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

      Про це повідомило видання AFP.

      Читайте також: "Все, що я хочу на Різдво – це демократія": в Угорщині не вщухають антиурядові протести

      Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції,
      – заявив Адер.

      Він зауважив, що пункти нової реформи аналогічні з відповідними у трудовому законодавстві інших країн ЄС.

      "Реформа не зачіпає законні права працівників. З цієї причини я й підписав законопроект, попри побоювання", – наголосив угорський президент.

      Акції в Угорщині також проходять на знак протесту проти ухваленого минулого тижня закону про створення нових судів з адміністративних справ, які будуть перебувати на контролі уряду країни. До повноважень нових судів будуть належати питання, пов'язані з виборчим процесом, протестами та корупцією.

      Нагадаємо, протести у столиці Угорщини розпочались 13 грудня після ухвалення змін до Трудового кодексу. Запропонований партією прем'єра Орбана "Фідес" закон, який критики та профспілки називають "рабським", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400

      Теги: Угорщина Протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як суд допоміг фігуранту бурштинової справи Розенблату захиститися від НАБУ
      сьогодні , 00:07 Як суд допоміг фігуранту бурштинової справи Розенблату захиститися від НАБУ
      Ірина Шиба 242
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      20 грудня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      20 грудня , 22:02 Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      4577
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      20 грудня , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 1433
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Спроба удушення Європи: у США пригрозили Німеччині наслідками "Північного потоку-2"
       20 грудня , 07:18
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук