Президента просят сменить главу Черновицкой ОВА: создали соответствующую петицию

На сайте электронных петиций появилось обращение к президенту с просьбой уволить главу Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Весомой причиной стал скандал с махинациями с гуманитарной помощью.

Автор петиции отметил, что Осадчук неэффективно работал еще до войны. Он-де не наладил работу между населенными пунктами области и обладминистрацией.

Ранее В Черновицкой ОВА силовики провели обыски, – СМИ

Осачук негативно влияет на репутацию Буковины

Систематические нарушения с волонтерской помощью из стран Европы: гуманитарная помощь и скандал с присвоением авто скорой помощи, непосредственная причастность к сделкам в военное время, как руководителя военной администрации,

– говорится в тексте петиции.

Автор просит президента Владимира Зеленского уволить Осачука, потому что общественное недовольство его работой негативно влияет на репутацию Черновицкой области и Украины в целом.

В настоящее время петицию подписали 1237 украинцев. Для того чтобы обращение рассмотрел президент, необходимо собрать 25 тысяч подписей. Поскольку петицию зарегистрировали всего 2 дня назад, на сбор есть еще 91 день. Подписать ее – можно здесь .

Замглавы ОВА подозревают в сделках с гуманитаркой

1 июня Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА на схеме с гуманитарной помощью . По данным следствия, чиновник отвечал за распределение автомобилей скорой помощи, переданных из Италии. В Украине их должны были использовать для бесплатной помощи больным. Зампредседателя ОВА вместе с директором одной из больниц области решили предоставлять 5 "скорых" для коммерческих целей, то есть транспортировать пациентов за деньги. Для этого директор больницы переоформил "скорые" в свою благотворительную организацию.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело. Она касается статьи о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения. В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается.

Шестичасовые обыски в обладминистрации

10 июня в здание Черновицкой ОВА наведались силовики. Официальной информации об их причине не было. Журналисты 24 канала связывались с Государственным бюро расследований, Службой безопасности Украины, Офисом генпрокурора и Нацполицией, однако никакой информации о следственных действиях не получили.

Несмотря на это, местные СМИ писали, что обыски продолжались более 6 часов. Всех работников отпустили с работы и до завершения следственных действий не упустили. Осачук говорил, что его кабинет якобы не обыскивали.

Это может вас заинтересовать – до войны создали петицию об изменении надписи на бордах о "Большой стройке": видео