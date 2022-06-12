Автор петиції зауважив, що Осадчук неефективно працював ще до війни. Він не налагодив роботу між населеними пунктами області та обладміністрацією.

Раніше У Чернівецькій ОВА силовики провели обшуки, – ЗМІ

Осачук негативно впливає на репутацію Буковини

Систематичні порушення із волонтерською допомогою із країн європи: гуманітарна допомога та скандал із привласненням авто швидкої допомоги та безпосередня причетність до оборудок у воєнний час, як очільника військової адміністрації,

– мовиться в тексті петиції.

Автор просить президента Володимира Зеленського звільнити Осачука, бо той суспільне невдоволення його роботою негативно впливає на репутацію Чернівецької області та України загалом.

Наразі петицію підписали 1 237 українців. Для того, щоб звернення розглянув президент, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. На збір є ще 91 день, оскільки петицію зареєстрували лише 2 дні тому. Підписати її – можна тут.

Заступника голови ОВА підозрюють в оборудках з гуманітаркою

1 червня Служба безпеки України повідомила, що викрила заступника голови Чернівецької ОВА на схемі з гуманітарною допомогою. За даними слідства, чиновник відповідав за розподіл автомобілів швидкої допомоги, які передали з Італії. В Україні їх мали використовувати для безкоштовної допомоги хворим. Натомість заступник голова ОВА разом з директором однієї з лікарень області вирішили надавати 5 "швидких" для комерційних цілей, тобто транспортувати пацієнтів за гроші. Для цього директор лікарні переоформив "швидкі" на свою благодійну організацію.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. Вона стосується статті про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Шестигодинні обшуки в обладміністрації

10 червня у будівлю Чернівецької ОВА навідалися силовики. Офіційної інформації про їхню причину не було. Журналісти 24 каналу зв'язувалися з Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України, Офісом генпрокурора та Нацполіцією однак жодної інформації про слідчі дії не отримали.

Попри це місцеві ЗМІ писали, що обшуки тривали понад 6 годин. Усіх працівників відпустили з роботи і до завершення слідчих дій назад не впустили. Осачук казав, що його кабінет нібито не обшукували.

Це може вас зацікавити – до війни створили петицію про зміну напису на бордах про "Велике будівництво": відео