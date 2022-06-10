Деталі про обшуки в обласній адміністрації Чернівців
Офіційної інформації про причину обшуків наразі немає. Однак силовики на місці події підтвердили, що проводять слідчі дії.
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Журналісти 24 каналу звернулися за поясненням до правоохоронних відомств. Так, у Службі безпеки України повідомили, що не причетні до обшуків. Те саме розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Працівники теруправління ДБР Хмельницького не проводять вказані обшуки. Можливо, це інші правоохоронні органи,
– зазначила речниця Катерина Герасімчук.
Представниця ДБР Ольга Чиканова також підтвердила, що слідчі дії проводить не її відомство.
За даними СБУ, на місці події працюють представники Офісу генпрокурора і столичні поліцейські. Водночас речниця Нацполіції Мар'яна Рева сказала нам у коментарі, що не володіє інформацією про обшуки в Чернівецькій ОВА.
До речі, будівлю адміністрації оточили. Суспільне пише, що на місці події також є нацгвардійці.
Осачук заперечив обшуки у своєму кабінеті
Місцеві ЗМІ повідомили, що обшуки проводять в кабінеті голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Однак чиновник цю інформацію заперечив.
Обшуків у мене у кабінеті не було. Ця інформація не відповідає дійсності. Я перебуваю на робочому місці,
– заявив голова ОВА.
Водночас він не відповів на питання, чи загалом були обшуки в будівлі обладміністрації.
Раніше заступника голови ОВА викрили на махінаціях з гумдопомогою
На початку червня СБУ повідомила, що заступника голови Чернівецької ОВА підозрюють у махінаціях з гуманітарною допомогою. За даними слідства, він сприяв тому, щоб автомобілі швидкої допомоги, які безкоштовно передали з Італії, використовували для комерційних цілей.
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Чиновник відповідав за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Разом з ним оборудку проводив директор лікарні. Керівник медзакладу переоформив 5 "швидких" на свою благодійну організацію. Все для того, щоб надавати платні послуги з транспортування хворих.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану. Досудове розслідування у справі триває.
Можливо, обшуки пов'язані з цією справою.
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