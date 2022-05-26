Наразі правоохоронці шукають втікачів-контрабандистів.

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Прикордонники попросили зупинити для перевірки авто Mitsubishi Pajero іноземної реєстрації. Проте на таке прохання водій не зреагував та разом зі спільником почав втікати.

Охоронці кордону зробили попереджувальні постріли, проте і це не змусило правопорушників зупинитися. Через деякий час контрабандистам вдалося втекти від переслідування, але їм довелося покинути авто.

На околиці населеного пункту Красноїльськ прикордонники виявили авто, в якому були пакунки цигарок. Його передали колегам Нацполіції.

Відео, як правоохонці знайшли покинуте авто контрабандистів:



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