В настоящее время правоохранители ищут беглецов-контрабандистов.

Правительство утвердило сроки пребывания за границей мужчин с разрешением на выезд

Пограничники попросили остановить для проверки авто Mitsubishi Pajero иностранную регистрацию. Однако на такую просьбу водитель не среагировал и вместе с сообщником начал убегать .

Охранники границы произвели упреждающие выстрелы, однако и это не заставило правонарушителей остановиться. Через некоторое время контрабандистам удалось скрыться от преследования, но им пришлось покинуть авто.

На окраине населенного пункта Красноильск пограничники обнаружили авто , в котором находились пакеты сигарет. Его передали коллегам Нацполиции.

Видео, как правоохранители нашли заброшенное авто контрабандистов:



Правонарушения в Украине: последние новости

22 мая арестовали мэра-коллаборанта, который помогал оккупантам в Киевской области . Если его вину докажут, могут посадить в тюрьму на срок от 12 до 15 лет.

17 мая два человека везли на BMW в Румынию незадекларированную валюту. Сумма составила более 33 миллионов гривен. Мужчин удалось задержать. Им грозит штраф в размере 100 процентов стоимости изъятых средств.

16 мая в Киеве полицейские задержали двух коллаборантов-айтишников . Они в период с марта по май 2022 обеспечивали функционирование программного обеспечения для оккупантов. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

11 мая полицейские Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" с прозвищем "Мамука". Его подозревают в диверсионной деятельности и сотрудничестве с оккупантами.

6 мая возле вокзала в Киеве пьяный водитель вызвал ДТП . У него обнаружили 5 промилле алкоголя в крови. На водителя составили протокол. К счастью, никто не пострадал.

5 мая во Львовской области сотрудники СБУ задержали бывшего чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в присвоении гуманитарной помощи .

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