Президентом Албании стал генерал-майор и начальник генштаба Байрам Бегай

В Албании не смогли избрать единого кандидата на пост президента от власти и оппозиции. Поэтому страну возглавил министр обороны Байрам Бегай.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эдди Рама. Генерал-майор Бегай возглавил генеральный штаб албанских вооруженных сил в 2020 году.

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Ранее генерал занимал разные должности в армии, имеющие отношение к медицине.

Рассматривали 26 имен

По словам премьер-министра Албании, его партия рассмотрела 26 имен. Однако решили, что именно Бегай подходит для того, чтобы возглавить Албанию на ближайшие пять лет. Парламент проголосовал за него в субботу, 4 июня.

Отметим, что роль президента в Албании символическая. Однако он имеет полномочия, касающиеся судебной системы и вооруженных сил. Бейрам вступит в должность 24 июля 2022 года.

Приют для украинцев в Албании

Более 300 турагентов в рамках инициативы Tourism Helps Ukraine помогают украинским беженцам в Европе. К этому присоединилась и Албания. В частности, там украинцы могут поселиться в номерах безвозмездно.

Акция в поддержку Украины

Албанцы, украинские и другие жители в Тиране 6 марта вышли на митинг против войны России в Украине. Люди развернули 30-метровое знамя Украины. Они шли с флагом с площади Air Albania в посольство России в Тиране.

"С верой в сердце, Украиной мысленно мы будем продолжать бороться с российским захватчиком каждый день, каждый на своем месте, и словом и делом!", - написали в посольстве Украины в Албании.

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Оккупанты разрушили посольство Албании

В марте российские ракеты попали в албанское консульство в Харькове. К счастью, обошлось без жертв – персонал находился в безопасности. Министерство иностранных дел Албании осудило это нападение.

Отметим, что Россия считает Албанию враждебной страной и даже внесла ее в "список врагов". Туда также входят Черногория и Северная Македония.

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