До сих пор не понятно, кто именно инициировал процедуру – нардеп Арахамия или целая фракция "Слуга народа".

Ранее Арахамия запустил процесс отставки Разумкова

Возможно, было какое-то тайное заседание фракции

Смотрите, это пусть они между собой разберутся. Потому что письмо пришло от фракции, на бланке фракции, подписанное председателем фракции, поэтому я думаю, что было заседание, просто оно какое-то тайное, наверное, было,

– объяснил Разумков.

Спикер добавил, что к нему звонят и обращаются многие депутаты, которые отмечают, что за такое решение на фракции не голосовали. Разумков говорит: люди в монобольшинстве, которые не поддерживают его отзыв, есть, однако конкретных фамилий он называть не стал.

Главное об отзыве Дмитрия Разумкова:

Процедуру отзыва спикера инициировал Давид Арахамия. Он обратился за подписными листами.

При этом во фракции утверждали, что таким образом Арахамия реализовал свое право, как нардепа.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний отметила, что документ поступил именно от "Слуги народа".

Стоит прочитать Разумков о разговорах с Зеленским на повышенных тонах: было, но не критично

Обратите внимание! Чтобы инициировать процедуру отзыва спикера необходимые не менее 150 подписей нардепов – оригиналов с указанными сведениями. После этого возможно внесение предложения в парламент.

Смотрите видео брифинге Дмитрия Разумкова:

Новость дополняется ...