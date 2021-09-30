Об этом председатель Верховной Рады рассказал в интервью. Он подчеркнул, если его отзовут с должности, то он не будет в оппозиции просто из-за обиды.

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С президентом были и жесткие дискуссии, – Разумков

Разумков подчеркнул, если будут правильные вещи, то он их будет поддерживать. Такой стратегии поведения он придерживается и сейчас. Относительно того, как на это реагирует президент Зеленский, спикер не скрывает: резкие разговоры были.

Я бы даже не говорил, что это оппозиционность, это другое мнение. По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии,

– ответил Разумков.

Спикер отметил насчет разговоров на повышенных тонах: "такое было, но не критично".

На какие темы были споры – Разумков не уточнил

Что касается тем, на которые могли спорить с президентом, Разумков не уточнил – говорит, что были разные случаи.

Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать людей,

– сказал спикер.

"Слуги народа" инициировали отзыв Разумкова с должности

Отметим, что 29 сентября "Слуга народа" инициировала начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Председатель фракции Давид Арахамия обратился за подписными листами.

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В самой фракции говорят, что этим правом Арахамия воспользовался как нардеп. Однако пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний отметила, что документ поступил от имени "Слуги народа".

Обратите внимание! Для того, чтобы внести предложение об отзыве председателя Верховной Рады, необходима воля одной трети народных депутатов. Подписные листы должны вноситься в оригинале. Только после этого постановление могут вносить в зал.