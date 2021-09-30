Об этом председатель Верховной Рады рассказал в интервью. Он подчеркнул, если его отзовут с должности, то он не будет в оппозиции просто из-за обиды.
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С президентом были и жесткие дискуссии, – Разумков
Разумков подчеркнул, если будут правильные вещи, то он их будет поддерживать. Такой стратегии поведения он придерживается и сейчас. Относительно того, как на это реагирует президент Зеленский, спикер не скрывает: резкие разговоры были.
Я бы даже не говорил, что это оппозиционность, это другое мнение. По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии,
– ответил Разумков.
Спикер отметил насчет разговоров на повышенных тонах: "такое было, но не критично".
На какие темы были споры – Разумков не уточнил
Что касается тем, на которые могли спорить с президентом, Разумков не уточнил – говорит, что были разные случаи.
Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать людей,
– сказал спикер.
"Слуги народа" инициировали отзыв Разумкова с должности
Отметим, что 29 сентября "Слуга народа" инициировала начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Председатель фракции Давид Арахамия обратился за подписными листами.
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В самой фракции говорят, что этим правом Арахамия воспользовался как нардеп. Однако пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний отметила, что документ поступил от имени "Слуги народа".