Об этом председатель Верховной Рады рассказал в интервью. Он подчеркнул, если его отзовут с должности, то он не будет в оппозиции просто из-за обиды.

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С президентом были и жесткие дискуссии, – Разумков

Разумков подчеркнул, если будут правильные вещи, то он их будет поддерживать. Такой стратегии поведения он придерживается и сейчас. Относительно того, как на это реагирует президент Зеленский, спикер не скрывает: резкие разговоры были.

Я бы даже не говорил, что это оппозиционность, это другое мнение. По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии,
– ответил Разумков.

Спикер отметил насчет разговоров на повышенных тонах: "такое было, но не критично".

На какие темы были споры – Разумков не уточнил

Что касается тем, на которые могли спорить с президентом, Разумков не уточнил – говорит, что были разные случаи.

Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать людей,
– сказал спикер.

"Слуги народа" инициировали отзыв Разумкова с должности

Отметим, что 29 сентября "Слуга народа" инициировала начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Председатель фракции Давид Арахамия обратился за подписными листами.

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В самой фракции говорят, что этим правом Арахамия воспользовался как нардеп. Однако пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний отметила, что документ поступил от имени "Слуги народа".