Про це голова Верховної Ради розповів в інтерв'ю. Він наголосив, якщо його відкличуть з посади, то він не буде в опозиції просто через образу.
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З президентом були і жорсткі дискусії, – Разумков
Разумков наголосив, якщо будуть правильні речі, то він їх підтримуватиме. Такої стратегії поведінки він дотримується і зараз. Щодо того, як на це реагує президент Зеленський, спікер не приховує: різкі розмови були.
Я б навіть не казав, що це опозиційність, це інакша думка. По-різному. Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії,
– відповів Разумков.
Спікер зауважив – щодо розмов на підвищених тонах, то "таке було, але не критично".
На які теми були суперечки – Разумков не уточнив
Щодо тем, на які могли сперечатись з президентом, Разумков не уточнив – каже, що були різні випадки.
Я не пригадаю зараз точно, які питання ми обговорювали. Але я завжди вважаю дискусію правильною річчю. І не завжди я правий. І тобі потрібно слухати людей,
– сказав спікер.
"Слуги народу" ініціювали відкликання Разумкова з посади
Зазначимо, що 29 вересня "Слуга народу" ініціювала початок процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Голова фракції Давид Арахамія звернувся за підписними листами.
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У самій фракції кажуть, що цим правом Арахамія скористався, як нардеп. Проте прессекретарка Разумкова Ольга Туній наголосила, що документ надійшов від імені "Слуги народу".