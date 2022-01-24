Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с России

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали Тини Кокса. Он известен своей пророссийской позицией.

Нового главу ПАСЕ объявили 24 января. Кокс получил 164 голоса.

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Поздравляем Тини Кокса, которого только что избрали следующим президентом Парламентской ассамблеи,

– говорится в сообщении.

Кокс сменил на посту бельгийца Рика Дамса.

Заметим, другая кандидатка была от Украины Мария Мезенцева. Она получила 80 голосов. Кстати, Мезенцеву предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой шел Кокс.

Что известно о Тини Коксе

Новый президент ПАСЕ является представителем Нидерландов. По данным "Европейской правды", Кокс – лидер группы крайне левых, в которую входят европейские коммунисты и подобные политические силы. Его считают открытым агентом Кремля и самым эффективным лоббистом интересов России в ПАСЕ.

Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в Ассамблее. Благодаря ему делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.

Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Украинская делегация успешно обжаловала полномочия российской в ПАСЕ. Из 30 необходимых голосов набрали даже больше – 49. Теперь в Ассамблее подготовят доклад, а окончательное решение примут на заседании 26 января.

Кстати, вице-президент организации Александр Мережко заявил, что Россию следует выдворить из Совета Европы, потому что она не соответствует ее ценностям и принципам.

Смотрите видео, как в 2019 году Россию вернули в ПАСЕ:

Полный текст публикации ПАСЕ в Твиттере:

Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), которого только что избрали следующим президентом Парламентской ассамблеи!

Заседание возобновили, и новый президент скажет несколько слов.