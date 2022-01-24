Нового главу ПАРЄ оголосили 24 січня. Кокс отримав 164 голоси.

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Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно обрали наступним президентом Парламентської асамблеї,

– мовиться у повідомленні.

Кокс змінив на посаді бельгійця Ріка Дамса.

Зауважимо, інша кандидатка була від України – Марія Мезенцева. Вода отримала 80 голосів. До речі, Мезенцеву запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов Кокс.

Що відомо про Тіні Кокса

Новий президент ПАРЄ є представником Нідерландів. За даними "Європейської правди", Кокс – лідер групи крайньолівих, до якої входять європейські комуністи та подібні політичні сили. Його вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів Росії у ПАРЄ.

Саме Тіні Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї. Завдяки йому делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

Україна оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ

Українська делегація успішно оскаржила повноваження російської у ПАРЄ. Із 30 необхідних голосів набрали навіть більше – 49. Тепер в Асамблеї підготують доповідь, а остаточне рішення схвалять на засіданні 26 січня.

До речі, віцепрезидент організації Олександр Мережко заявив, що Росію слід видворити з Ради Європи, бо вона не відповідає її цінностям та принципам.

Дивіться відео, як у 2019 році Росію повернули у ПАРЄ:

Повний текст публікації ПАРЄ у твітері:

Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрали наступним президентом Парламентської асамблеї!

Засідання відновили, і новий президент скаже кілька слів.