Венс до сих пор не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах, – Axios

Вице-президент США Джей Ди Венс примет окончательное решение об участии в президентских выборах 2028 года только после Нового года. Объявить о своих планах публично политик может лишь в конце весны.

Отметим, что этого политика называют одним из возможных преемников Трампа. Об этом пишет издание Axios.

Что известно о решении Венса?

Вице-президент США не принял окончательного решения о том, что будет с его политическим будущим. В 2027 году он примет решение о том, будет ли баллотироваться на пост президента страны.

Политик в настоящее время обсуждает дальнейшие шаги с семьей, в частности с женой Ушей после рождения четвертого ребенка. Такой график действий был определен еще до недавних промежуточных выборов в Конгресс.

В команде вице-президента опасаются, что слишком раннее начало избирательной кампании отвлечет внимание общества от Дональда Трампа и вызовет его недовольство. В то же время соратники считают политика фаворитом предстоящей номинации благодаря развитой инфраструктуре и высокой узнаваемости.

Вице-президент пользуется поддержкой благодаря тесным связям с донорами, среди которых Питер Тиль, Дэвид Сакс и Илон Маск. Однако сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах укрепило позиции тех представителей партии, которые призывают изменить нынешний курс.

Как война повлияла на решение Венса?

Вице-президент даже рассматривает вариант полного отказа от участия в гонке 2028 года. Главным препятствием для успешного выдвижения его окружение считает именно затянувшуюся войну против Ирана.

По информации издания Axios, в частных беседах вице-президент с самого начала выступал против этой войны. Публичную критику боевых действий с его стороны после голосования часть однопартийцев расценила как попытку отмежеваться от военных решений Белого дома.

Дональд Трамп отметил, что заявления его заместителя многим не понравились, однако подчеркнул, что хорошие рабочие отношения сохраняются. Впоследствии он поручил вице-президенту выйти из переговоров по Ирану и переключиться на борьбу с внутренней преступностью и коррупцией.

Телеканал Fox News после промежуточных выборов писал, что вице-президент будет пытаться заручиться поддержкой республиканцев, разочаровавшихся в некоторых аспектах политики Дональда Трампа. Венс хочет сформировать альянс "новых правых" в преддверии ноября 2028 года.