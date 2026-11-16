Венс досі не вирішив, чи візьме участь у президентських виборах, – Axios

Зазначимо, що політика називають одним із можливих спадкоємців Трампа. Про це пише видання Axios.

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Що відомо про рішення Венса?

Віцепрезидент США не ухвалив остаточного рішення щодо свого політичного майбутнього. У 2027 році він ухвалить рішення про те, чи буде балотуватись на посаду президента країни.

Політик наразі обговорює подальші кроки з родиною, зокрема з дружиною Ушою після народження четвертої дитини. Такий графік дій був визначений ще до нещодавніх проміжних виборів до Конгресу.

У команді віцепрезидента побоюються, що занадто ранній початок виборчої кампанії відволіче увагу суспільства від Дональда Трампа та спровокує його невдоволення. Водночас соратники вважають політика фаворитом майбутньої номінації через розвинену інфраструктуру та високу впізнаваність.

Віцепрезидент має підтримку через тісні зв'язки з донорами, серед яких Пітер Тіль, Девід Сакс та Ілон Маск. Проте розгромна поразка республіканців на проміжних виборах посилила позиції тих представників партії, які закликають змінити нинішній курс.

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Як війна вплинула на рішення Венса?

Віцепрезидент навіть розглядає варіант повної відмови від участі у перегонах 2028 року. Головною перешкодою для успішного балотування його оточення вважає саме тривалу війну проти Ірану.

За інформацією видання Axios, у приватних розмовах віцепрезидент від самого початку виступав проти неї. Публічну критику бойових дій з його боку після голосування частина однопартійців розцінила як спробу відмежуватися від військових рішень Білого дому.

Дональд Трамп зазначив, що заяви заступника багатьом не сподобалися, проте наголосив на збереженні добрих робочих стосунків. Згодом він доручив віцепрезиденту вийти з переговорів щодо Ірану та зосередитися на боротьбі з внутрішньою злочинністю та корупцією.

Телеканал Fox News після проміжних виборів писав, що віцепрезидент намагатиметься заручитися підтримкою республіканців, які розчарувалися в деяких аспектах політики Дональда Трампа. Венс хоче сформувати альянс "нових правих" напередодні листопада 2028 року.