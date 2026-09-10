"Оставил дверь открытой": Рубио ответил, планирует ли он баллотироваться на пост президента США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент не планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2028 года. Чиновник подчеркнул, что полностью сосредоточен на текущей работе в администрации, хотя и оставил возможность для этого в будущем.
Как сообщает издание NBC News, американский чиновник сделал соответствующее заявление во время дипломатической поездки в Колумбию.
Что сказал Рубио о своих дальнейших политических планах?
Из-за визита в Барранкилью Рубио стал одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые не присутствовали на съезде Республиканской партии в Далласе.
Во время общения с прессой журналисты спросили госсекретаря, считает ли он себя одним из сильнейших кандидатов от республиканцев на предстоящих выборах. В ответ чиновник подчеркнул свою большую загруженность в кабинете министров и на посту советника по национальной безопасности.
На прямой вопрос о том, мечтает ли он возглавить Белый дом, госсекретарь ответил сдержанно.
Ну, я не знаю, что ждет меня в будущем, но на данный момент у меня нет таких планов. Я на 100% сосредоточен на своей работе,
– сказал Рубио.
Источники издания также подтвердили, что, хотя чиновник пока не планирует баллотироваться в президенты США, он сознательно "оставил дверь открытой" для такой возможности в будущем.
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет, по данным NBC News, в последние месяцы в частном порядке обсуждал возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году. В то же время в Пентагоне и сам Хэгсет отрицают такие планы, называя сообщения о его возможном участии в выборах фейками.
Интерес к политическим амбициям Хегсета усилился после его августовского визита в Айову. В случае участия в выборах он может соперничать с другими представителями окружения Дональда Трампа, в частности с вице-президентом Джей Ди Венсом.