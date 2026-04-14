Буданов ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Бывший руководитель ГУР МО и действующий руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не планирует политическую карьеру или участие в президентских выборах по крайней мере пока Украина ведет борьбу за свое существование.

Такую информацию он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Смотрите также Первые 100 дней Буданова в Офисе президента: ключевые шаги и результаты

Пойдет ли Буданов в президенты?

У чиновника спросили, рассматривает ли он свою нынешнюю должность как отправную точку для борьбы за пост украинского президента. Кирилл Буданов объяснил, что подобные вопросы для него пока не являются приоритетом.

Сейчас об этом думать рано. На кону стоит выживание и существование государства. Какая политика может быть в такой ситуации,

– сказал он.

В то же время издание пишет, что его прагматизм объясняет его роль как моста между президентством и "сварливым" украинским парламентом, в чем он также демонстрирует честность в отношении вызовов правительственной работы.

"Я отвечаю за организационную и координационную работу – слежу за тем, чтобы все функционировало более-менее синхронно. В Украине это в целом сложно, но мы должны попробовать", – объяснил Кирилл Буданов в интервью.

К слову, также в интервью он отверг предположение, что Владимир Зеленский назначил его руководителем Офиса президента из-за страха конкуренции, и добавил, что не боится спорить с президентом при необходимости.

Кто может стать следующим президентом?