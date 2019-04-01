Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров

31 марта в Украине прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли действующий Президент Украины Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Недвижимость 24 уже показывала, как выглядят имения главных претендентов на президентское кресло в Украине.

Читайте также про Недвижимость кандидатов в президенты

А как выглядят и какой роскошью поражают резиденции глав государств в разных странах мира.

Белый дом, Вашингтон (США)

Резиденция президента США в Вашингтоне представляет собой особняк в неоклассическом стиле. Интерьер жилых помещений президентской семьи выдержан в стиле XVIII и XIX веков.

На время проживания в резиденции семье американского лидера позволяют переделывать интерьер Белого дома по своему усмотрению.

Значительный вклад в истории Белого дома оставила Жаклин Кеннеди. Благодаря ей в особняке появилась мебель XVIII-XIX веков, более 150 старинных картин и французские гардины ручной работы.

Смотрите, как нынешняя первая леди США Мелания Трамп украшала Белый дом к Рождеству.

Елисейский дворец, Париж (Франция)

Здание Елисейского дворца в сердце Парижа принимает лидеров Французской республики с 1848 года.

В одном из залов дворца – зале Мюрата проходят также заседания Совета министров Франции, а президент страны торжественно встречает иностранных гостей на лестнице дворца.

В здании 365 комнат, 90 из которых подвальные, а чтобы его содержать в порядке, нанимают более 1000 человек обслуживающего персонала.

Елисейский дворец расположен на территории парка площадью 1,5 гектара и отделен от Елисейских полей забором и охраной.

Букингемский дворец, Лондон (Великобритания)

Букингемский дворец является резиденцией королевы Великобритании. Здание было построено в 1703 году для герцога Букингемского и резиденции британских монархов стала лишь в 1837 году.

Смотрите также: Подготовка к Рождеству: как украсили Букингемский дворец в Великобритании – видео

Дворец расположен на территории площадью более 20 гектаров. Здесь есть собственное отделение полиции, госпиталь, 2 почтовых отделения, бассейн, бар, кинотеатр и огромный сад.

По традиции, флаг Великобритании развевается на дворце только, когда в нем находится королева.



Флаг Великобритании на Букингемском дворце

Интерьер Букингемского дворца поражает роскошью. Восхищение вызывает не только убранство залов, но и произведения искусства, которыми они украшены – здесь можно найти картины Рубенса, Рембрандта, бесценные образцы мебели и фарфора.

Дворец Бельвю, Берлин (Германия)

Дворец архитектора Михаила Филиппа Боумана стал резиденцией президента Германии в 1994 году, хотя построен еще в 1785.

Здание является одним из лучших примеров неоклассической архитектуры в Германии – без лишних деталей и узоров благодаря своим размерам и величию производит неизгладимое впечатление.

Правда, туристы смогут полюбоваться им только издалека, поскольку ни на территорию дворца, ни парка, где он расположен, посетителей не пускают.

Интерьер помещений дворца выполнен со сдержанной немецкой педантичностью.

Дворец "Голубая крыша", Зимбабве

В разгар военного переворота в Зимбабве осенью 2017 года в сети появились фото роскошного имения, которым владел уже бывший президент одной из беднейших стран мира Роберт Мугабе.

Стоимость дворца с 25 спальнями, который в народе называют "Голубой крышей" (имение действительно имеет голубую крышу), оценивается в более 10 миллионов долларов.

Интерьеры и убранство здания поражают неслыханной роскошью.

Дворец Алворада, Бразилия

Дворец был построен по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера.

Архитектурное здание поражает своей легкостью и современностью. На первый взгляд, колонны будто перетекают из одной в другую, образуя волну.

Президентская резиденция занимает три этажа, ее площадь составляет 7300 квадратных метров.

Здесь есть кухня, административный блок, прачечная, медицинский центр, залы для официальных переговоров и приемов, бассейн, комната для музыки и библиотека. Второй этаж предназначен для проживания президента и его семьи.

"Розовый дом", Буэнос-Айрес (Аргентина)

С испанской резиденция президента Аргентины Casa Rosada буквально переводится как "розовый дом".

Внешние стены дома действительно окрашены в терракотовый цвет, отдаленно напоминаеющий розовый.

По одной из версий, розовый цвет выбрали для постройки ради компромисса двух политических партий, которые смешали свои представительские цвета – красный и белый.