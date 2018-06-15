Президентские выборы: кого из кандидатов поддержат украинские олигархи

Экс-дипломат и экономист Андрес Аслунд избирательные гонки описал, как покер в задымленной комнате, где игроки олигархи, а карты в их руках – кандидаты. Он пересказал разговор с украинскими экспертами относительно президентских и парламентских выборов.

А вот украинские олигархи, такая себе большая пятерка, в игре за президентство свои карты уже приготовили и с кандидатами определилась. Об этом писало издание "Новое время".

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Действующий президент, очевидно, ставит сам на себя. И кое-кто предпочитает держать по несколько карт. Самый богатый человек Украины ставит на Олега Ляшко он частый гость на его телеканале. Но и нынешний статус его устраивает, и не только его.

Миллиардер, мол, заинтересован во втором сроке действующего президента. За нынешнего хозяина Банковой энергосектор, на котором действуют предприятия Ахметова, получил очень выгодные для последних тарифы.

Ринат Ахметов

Пинчук за нынешнего главы государства ничего не приобрел, но и не потерял. И поэтому он также проявит лояльность к повторным президентским амбициям главы государства.

Виктор Пинчук

Но олигархи не были бы собой, если бы не пытались усидеть на нескольких стульях. Ставя и на власть, и на противников действующего президента.

Среди участников топ-пятерки отечественной олигархии является человек, безусловно обиженный властью – это Игорь Коломойский, который потерял из-за президента Порошенко много, в том числе и ПриватБанк. И он, вероятнее всего, поддержит кого-то из оппонентов главы государства. Это может быть даже Тимошенко.

Игорь Коломойский

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