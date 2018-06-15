21:39
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Президентские выборы: кого из кандидатов поддержат украинские олигархи

221 Читати новину українською

Экс-дипломат и экономист Андрес Аслунд избирательные гонки описал, как покер в задымленной комнате, где игроки олигархи, а карты в их руках – кандидаты. Он пересказал разговор с украинскими экспертами относительно президентских и парламентских выборов.

А вот украинские олигархи, такая себе большая пятерка, в игре за президентство свои карты уже приготовили и с кандидатами определилась. Об этом писало издание "Новое время".

Читайте также: Эксперт объяснил, когда и при каких условиях бизнесмены начинают вкладывать деньги в рейтинги кандидатов

Действующий президент, очевидно, ставит сам на себя. И кое-кто предпочитает держать по несколько карт. Самый богатый человек Украины ставит на Олега Ляшко он частый гость на его телеканале. Но и нынешний статус его устраивает, и не только его.

Миллиардер, мол, заинтересован во втором сроке действующего президента. За нынешнего хозяина Банковой энергосектор, на котором действуют предприятия Ахметова, получил очень выгодные для последних тарифы.

Ринат Ахметов

Пинчук за нынешнего главы государства ничего не приобрел, но и не потерял. И поэтому он также проявит лояльность к повторным президентским амбициям главы государства.

Виктор Пинчук

Но олигархи не были бы собой, если бы не пытались усидеть на нескольких стульях. Ставя и на власть, и на противников действующего президента.

Среди участников топ-пятерки отечественной олигархии является человек, безусловно обиженный властью – это Игорь Коломойский, который потерял из-за президента Порошенко много, в том числе и ПриватБанк. И он, вероятнее всего, поддержит кого-то из оппонентов главы государства. Это может быть даже Тимошенко.

Игорь Коломойский

Больше смотрите в сюжете.

 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Олег Ляшко Виктор Пинчук Игорь Коломойский Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
сегодня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 101
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
сегодня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 119
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
2055
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 2080
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 157
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук