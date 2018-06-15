Президентські вибори: кого з кандидатів підтримають українські олігархи

Екс-дипломат та економіст Андрес Аслунд виборчі перегони описав, як покер у задимленій кімнаті, де гравці є олігархи, а карти у їхніх руках – кандидати. Він переповів розмову з українськими експертами щодо президентських і парламентських перегонів.

А от українські олігархи, така собі велика п'ятірка, у грі за президентство свої карти вже приготували і з кандидатами визначилась. Про це писало видання "Новое время".

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Чинний президент, що очевидно, ставить сам на себе. Та дехто воліє тримати по кілька карт. Найбагатша людина України ставить на Олега Ляшка він частий гість на його телеканалі. Але і теперішній статус його влаштовує, та не лише його.

Мільярдер, мовляв, зацікавлений і в другому терміні чинного президента. За нинішнього господаря Банкової енергосектор, на якому діють підприємства Ахметова, отримав дуже вигідні для останніх тарифи.



Рінат Ахметов

Пінчук за нинішнього глави держави нічого не набув, але й не втратив. І тому він також виявить лояльність до повторних президентських амбіцій глави держави.



Віктор Пінчук

Але олігархи не були б собою, якби не намагалися всидіти на кількох стільцях. Ставлячи і на владу, і на супротивників чинного президента.

Серед учасників топ-п'ятірки вітчизняної олігархії є людина, безумовно ображена владою – це Ігор Коломойський, який втратив за президента Порошенка багато, зокрема й ПриватБанк. І він, найімовірніше, підтримає когось з опонентів глави держави. Це може бути навіть Тимошенко.



Ігор Коломойський

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