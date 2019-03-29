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      Президентские выборы в Украине: почему политики не ходят на дебаты

      Актуальное интервью 179 Читати новину українською

      О политических дебатах перед выборами, подозрении окружению Петра Порошенко, расследовании по хищению в энергетической сфере в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук.

      О дебатах перед президентскими выборами

      – В Украине была только одна попытка провести настоящие дебаты между Ющенко и Януковичем в 2004 году. Янукович сделал выводы, в 2010 году на дебаты уже не пошел и победил.

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      – Очевидно, что под влиянием этой политики не хотят ходить на дебаты. Они не привыкли к неподготовленному заранее диалогу и дискуссии. Вряд ли дебаты смогли бы изменить рейтинги, которые сейчас есть. Основные электоральные группы уже сформировались.

      – Если даже предположить, что кто-то придет на дебаты, то они будут сводиться к одному и тому же. Все будут говорить заранее подготовленные речи, будут перебивать друг друга и никто не будет давать ответов на вопросы по существу. Поэтому такого просто не допустят, ведь это не соответствует тем кампаниям, которые проводят кандидаты.

      О подозрениях окружению Порошенко

      – Вполне вероятно, что основания для соответствующих следственных действий могут быть. Подобная информация относительно окружения Порошенко уже давно фигурировала в СМИ. Вопрос в том, почему прокурор Кулик заинтересовался этим только сейчас. При определенной конфигурации второго тура эта история может получить дальнейшее развитие уже в ближайшие дни.

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      – Коломойский показывает, как благодаря соответствующей системе информационной работы можно любого превратить в героя, а потом в антигероя – и делать это фактически с помощью одних и тех же ресурсов.

      – Как бы мы не относились к Коломойскому, как по мне, его размещение на "Миротворце" перед выборами является немного странным. Это фактически дискредитация идеи. Ведь она была довольно проста: определять и фиксировать всех, кто работает в интересах России, связан с сепаратизмом, аннексией и войной против Украины. Сейчас все это превращают в возможность сведения политических счетов.

      О расследовании "Схем" по хищению в энергетике

      Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали данные о том, что первый заместитель главы БПП Игорь Кононенко вместе с братьями-бизнесменами Суркисами вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго. Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев уже заявил, что Кононенко будет судиться против "Радио Свобода" в заграничном суде.

      – То, что все это произошло перед выборами – не случайность. И вопрос в том, что намерены оспаривать у Кононенко: достоверность информации или факт ее обнародования за два дня до выборов.

      – Если же речь идет таки о недостоверности информации, то сразу возникает вопрос: кого обвиняют в фабрикации информации и как она была получена.

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Игорь Кононенко Игорь Коломойский Расследования
      Источник: 24 канал
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