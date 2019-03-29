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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Президентські вибори в Україні: чому політики не ходять на дебати

      Актуальне інтерв'ю 140 Читать новость на русском

      Про політичні дебати перед виборами, підозри оточенню Петра Порошенка, розслідування щодо розкрадання в енергетичній сфері та у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

      Про дебати перед президентськими виборами

      – В Україні була лише одна спроба провести справжні дебати, між Ющенком та Януковичем у 2004 році. Янукович зробив висновки, у 2010 році на дебати вже не пішов і переміг.

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      – Очевидно, що під впливом цього політики не хочуть ходити на дебати. Вони не звикли до не підготованого заздалегідь діалогу та дискусії. Навряд чи дебати змогли б змінити рейтинги, які зараз є. Основні електоральні групи вже сформувалися. 

      – Якщо навіть припустити, що на дебати хтось прийде, то вони зводитимуться до одного й того ж. Всі говоритимуть заздалегідь підготовлені промови, перебиватимуть один одного й ніхто не даватиме відповідей на питання по суті.

      – Тож такого просто не допустять, адже це не відповідає тим кампаніям, які проводять кандидати.

      Про підозри оточенню Порошенка

      – Цілком ймовірно, що підстави для відповідних слідчих дій можуть бути. Подібна інформація щодо оточення Порошенка вже давно фігурувала у ЗМІ. Питання в тому, чому прокурор Кулик зацікавився цим лише зараз. За певної конфігурації другого туру ця історія може набути подальшого розвитку вже найближчими днями.

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      – Коломойський показує, як завдяки відповідній системі інформаційної роботи можна будь-кого перетворити на героя, а потім на антигероя – й робити це фактично за допомогою одних і тих же ресурсів.

      – Як би ми не ставилися до Коломойського, як на мене, його розміщення на "Миротворці" перед виборами є трохи дивним. Це фактично дискредитація ідеї. Адже вона була доволі проста: визначати та фіксувати всіх, хто працює в інтересах Росії, пов'язаний з сепаратизмом, анексією та війною проти України. Зараз все це перетворюють на можливість зведення політичних рахунків.

      Про розслідування "Схем" щодо розкрадання в енергетиці

      Напередодні журналісти програми "Схеми" оприлюднили дані про те, що перший заступник голови БПП Ігор Кононенко разом з братами-бізнесменами Суркісами ймовірно причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох обленерго. Спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медвєдєв вже заявив, що Кононенко позиватиметься проти "Радіо Свобода" до закордонного суду.

      – Те, що все це відбулося перед виборами – не випадковість. Та питання в тому, що мають намір оскаржувати у Кононенка: вірогідність інформації чи факт її оприлюднення за два дні до виборів.

      – Якщо ж йдеться таки про невірогідність інформації, то одразу виникає питання: кого обвинувачують в фабрикації інформації та як вона була одержана.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Розслідування Ігор Коломойський Ігор Кононенко
      Джерело: 24 канал
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