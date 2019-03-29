Скандал з підозрами оточенню Порошенка: прокурор Кулик заявив про можливі обшуки в нього вдома

Глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик 28 березня заявив, що найближчі соратники президента отримали підозри у причетності до легалізації активів так званої "сім'ї" Януковича. ГПУ спростувала вручення таких підозр. За словами Кулика, 29 березня його викликали на допит до ГПУ і мали провести обшуки вдома, що прокуратура також наразі спростовує.

ГПУ завершила розслідування щодо Курченка

28 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо українського олігарха-утікача Сергія Курченка.

Читайте також: Генпрокуратура завершила розслідування щодо Курченка: у чому звинувачують олігарха-утікача

Так, його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Зокрема, він перелічив 10 інкримінованих Курченку епізодів, які стосуються його діяльності, зокрема, у нафтогазовому і банківському секторах.

У ході розслідування, за словами генпрокурора, слідство встановило низку інших причетних до пов’язаних із Курченком злочинів осіб.

На сьогодні повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям. Із них 12 – вищі посадові особи міністерств та відомств, а також – Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній,

– зазначив Луценко.

Кулик про підозру Гонтарєвій, Ложкіну, Філатову

28 березня ввечері глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик оприлюднив лист, де зазначив, що вручнено підозри колишній очільниці НБУ Валерії Гонтарєвій, екс-очільнику Адмінітрації Президента Борису Ложкіну і заступник глави Адміністрації Олексію Філатову. Мовляв, вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярдів доларів.

Його лист зацитували в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1", який, як відомо, належить олігарху Коломойському. Натомість, інші ЗМІ публікують лише фото частин підозр цим людям. Однак цілісного листа в медіа немає, всі посилаються на ефір "1+1".

"Рік тому суд дав дозвіл на спецрозслідування по Курченку. Як мінімум, в чотирьох різних епізодах подільниками Сергія Курченка виявилися Ложкін, Шверк, Гонтарєва, Стеценко, Злочевський і інші особи. І з них до сьогодні неохопленими офіційними підозрами лишилися громадяни Ложкін, Філатов, Шверк, Гонтарєва, Стеценко і Злочевський" – зачитали в програмі.

Відео: лист Кулика зачитують в ефірі телепрограми "Право на владу" на каналі "1+1"

Натомість, прес-секретар ГПУ Лариса Сарган написала на своїй сторінці у фейсбуці, що повідомлення про підозру було здійснено з порушенням законодавства.

Допит Кулика: був чи ні

А вже сьогодні, 29 березня, Костянтина Кулика, який оприлюднив скандальні факти, мовляв, викликали на допит. Журналіст 24 каналу побачив Кулика, який виходив із ГПУ, пробувши там три години, однак всередині на заявленому Куликом допиті ніхто із журналістів не був. Сам Кулик ніяк не прокоментував цю ситуацію та сказав, що поспішає на обшуки, які нібито в нього мають проводити.

Вночі виносились матеріали з кабінетів. Я не розумію. де частина матеріалів. Відмінили підозри Ложкіну, Гонтаревій, Стеценку і Філатову. Злочевсьокму підозра залишилася, Курченку підозра залишилася. На якій підставі відмінили – я не розумію. Просто сказали, що зараз вдома плануються обшуки і аршет мій, тому я поїду займатися своїми питаннями,

– зазначив глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик.

Відео: журналіст 24 каналу розпитав Кулика біля ГПУ

Однак у цей час на сторінці Лариси Сарган знову з'явився допис, де йдеться про те, що Кулика на допит не викликали і обшуків у нього не проводили.

Чи їздив Кулик в Ізраїль

В Адміністрації Президента підозри відкидають і говорять про вплив олігарха Коломойського на цю ситуацію. До слова, редактор "Цензор. Нет" Юрій Бутусов написав на своїй сторінці, що Костянтин Кулик з 13 по 17 березня був в Ізраїлі, де також перебував Коломойський.

"Насправді, зробив це Кулик незаконно. Він не є керівником розслідування, за словами керівництва ГПУ, а фігуранти підозри не були запрошені в ГПУ, це порушення статті 42 КПК, тобто підозра не стала юридичним фактом і не вступила в силу. Це папір, оформлений високопоставленим співробітником ГПУ, і внесена в ЄРДР, бо у Кулика є ключ доступу... 13-17 березня Костянтин Кулик відбув з сім'єю в Ізраїль, повідомивши керівництву ГПУ, що причина візиту – лікування дочки... Тільки що подзвонив Ігор Коломойський і сказав: "Я дійсно перебував в Ізраїлі 13-17 березня, проте ніяких зустрічей з прокурором Куликом у мене не було. Я взагалі не знайомий з цією людиною, і не перетинався з ним ніяк. Все, що він робить – це його особиста ініціатива", – йдеться в дописі Бутусова.

Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу висловив свою думку про цю ситуацію:

– Думаю, що там був комплекс причин, але, звичайно, що домовленості з Коломойським, на мій погляд, мали місце. Ми бачимо просто через які канали це розповсюджується. Думаю, що зв'язок із поїздкою в Ізраїль – очевидний...

– Я б нехотів зараз говорити деталі, тим більше що Ігор Валерійович офіційно прокоментував, що цього всього не було. Наскільки я бачу, що це мало місце. Коломойський це заперечує. Кулик для коментарів журналістів, де б його можна було запитати, де він що робив, на жаль, недоступний. Про поїзду в Ізраїль – це офіційна інформація, яку мені повідомили джереле ГПУ, оскільки він отримував на цю поїздку офіційний дозвіл на лікування дитини. Він попередив людей, що саме з такою метою терміново їде до Ізраїля.

– Кулик – офіційний прокурор, який брав участь у цій спарві. Він мав повноваження на видання такого роду документів. Єдине, що можна було б там деякі процедурні порушення встановити. Але його рішення про підозру – законне. І ми бачимо, що ГПУ просто в тупіку. Тому що вчора казали, що це незаконно, а сьогодні ми бачимо, Лариса Сарган заявила, що Кулику не збираються висувати якісь звинувачення по якихось справах та навіть викликати на допит.

– Тобто людина, про незаконні дії якої ми вчора так багато почули, сьогодні, виявляється, ні до яких процесуальних дій не долучається і сидить собі в Києві, і нічого не відбувається. Дуже важко винести рішення про незаконність підозри. Для цього потрібно рішення суду. Це не можна зробити внутрішнім процесуальним рішенням ГПУ – відмінити. Це можна оскаржити і позивати тепер до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокуратури, а це тривалий процес. Якщо швидко викреслити цю інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань, потрібне рішення суду. Рішення суду – це значить треба світити дуже багато інформації. Цього ніхто, як сьогодні ми поучули від ГПУ, робити не збирається.

Відео: інтерв'ю з Юрієм Бутусовим

Чим відомий Костянтин Кулик?Колишній військовий прокурор сил АТО, згодом заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, а потім глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про ймовірне незаконне збагачення станом на липень 2018 року офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.



Справа щодо прокурора Костянтина Кулика була порушена у грудні 2015 року через підозру в незаконному збагаченні.



Через скасування статті про незаконне збагачення, справу Костянтину Кулика, якого обвинувачують у набутті майна на суму майже 3 мільйонів гривень, можуть закрити.

Відео: розслідування Bihus.info про Кулика