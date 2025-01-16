"Это была слабая позиция": Зеленский подытожил сотрудничество с США при президентстве Байдена

Союз США и Европы дал Украине 70% вооружения. Именно такие показатели были за время пребывания Джо Байдена на посту президента.

Зеленский благодарен ему за это, но в некоторых вопросах остался разочарован. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

Смотрите также Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

До войны США обещали действовать, когда что-то произойдет

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку оружием и санкциями против России.

"А в политической поддержке, я считаю, что мы бы просили по-другому сделать. И не быть такими медленными", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина просила еще до вторжения России превентивные санкции и оружие, но США говорили, что "если что-то произойдет, тогда будем действовать".

Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция,

– добавил президент.

Он добавил, что не понимает, почему в Украине гибли люди, а США не могли усилить нашу ПВО системами Patriot.

"Большинство там систем, у них. Мне это сложно понять. Я наверное чего-то не знаю, но знаю одно – к сожалению, гибли люди", – подытожил Зеленский.